力積電去年12月虧損2,000萬元 每股淨損0.01元

晶圓代工廠力積電（6770）近期股價強漲，23日應主管機關要求，公告自結去年12月淨損2,000萬元，每股淨損0.01元。

力積電近期傳出，在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，將協同台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，並攜手台積電完成開發四層晶圓堆疊（WoW）技術，現正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強，大咬AI商機。

相關消息激勵力積電股價自1月20日起，連續拉三根漲停價，22日收在19.95元，上漲1.8元。對於相關傳聞，力積電強調，公司致力轉型，積極開發中介層等AI利基型元件，朝成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲得驗證通過，惟細節不便透露。