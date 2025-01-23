楠梓電擬處分滬電1200萬股以內 處分利益待確定後另公告

老牌PCB廠商楠梓電（2316）23日公告代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd公告董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜，處分利益待確定後另行公告。處分之具體目的：整體營運策略及資金之運用。歸屬於母公司業主之權益之比率8.10%，每單位價格及交易總金額，俟實際交易後再另行公告｡

楠梓電公告代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd公告董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜，預計處分大陸公司滬士電子(股)公司12,000,000股以內股票，交易相對人：大陸深圳證券交易所二級市場投資者。處分利益（或損失）：待確定後另行公告。

深圳證券交易所達成的交易於成立時生效，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交割義務後收款。次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：依深圳證券交易所交易成交當時之價格為準。