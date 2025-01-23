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台積股漲75% 半導體鏈豐收

經濟日報／ 記者鐘惠玲李孟珊／台北報導
晶圓代工龍頭台積電大發威，龍年股價漲幅超過七成。（路透）
晶圓代工龍頭台積電大發威，龍年股價漲幅超過七成。（路透）

與先進技術相關的半導體供應鏈龍年大豐收，晶圓代工龍頭台積電（2330）大發威，龍年股價漲幅超過七成；IC設計大廠聯發科表現也搶眼，龍年躋身千金股收在1,465元，漲幅超過五成；封測龍頭日月光投控龍年股價漲幅超過三成。

台積電兔年封關價646元，總市值約16.75兆元。昨（22）日龍年封關價收在1,135元，上漲15元，年增75.6%，總市值增至29.43兆，一年之內增加超過12兆。

聯發科兔年封關價937元，龍年封關收平盤1,465元 ，年增56.3%，總市值增逾8,400億元，來到2.34兆元。

聯發科去年第4季推出首款以3奈米製程打造的旗艦晶片天璣9400，標榜是針對邊緣AI應用設計及優化的晶片，將第八代NPU整合其中，實踐生成式AI以外更多功能，例如代理式AI。

日月光投控龍年封關日股價收177元，上漲5元，與兔年封關日收盤價130元相比，漲幅36.1%，總市值增加超過2,073億元，來到7,809億元。

台積電 聯發科

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台積電收1,135元 龍年大漲75%、市值增12.68兆

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