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台積股漲75% 半導體鏈豐收
與先進技術相關的半導體供應鏈龍年大豐收，晶圓代工龍頭台積電（2330）大發威，龍年股價漲幅超過七成；IC設計大廠聯發科表現也搶眼，龍年躋身千金股收在1,465元，漲幅超過五成；封測龍頭日月光投控龍年股價漲幅超過三成。
台積電兔年封關價646元，總市值約16.75兆元。昨（22）日龍年封關價收在1,135元，上漲15元，年增75.6%，總市值增至29.43兆，一年之內增加超過12兆。
聯發科兔年封關價937元，龍年封關收平盤1,465元 ，年增56.3%，總市值增逾8,400億元，來到2.34兆元。
聯發科去年第4季推出首款以3奈米製程打造的旗艦晶片天璣9400，標榜是針對邊緣AI應用設計及優化的晶片，將第八代NPU整合其中，實踐生成式AI以外更多功能，例如代理式AI。
日月光投控龍年封關日股價收177元，上漲5元，與兔年封關日收盤價130元相比，漲幅36.1%，總市值增加超過2,073億元，來到7,809億元。
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