中華電信今年財測 EPS拚4.82元 挑戰八年高點
電信龍頭中華電信（2412）去年穩居電信、營收及獲利王，面對其他兩雄步步緊追，中華電信董事會昨（22）日通過今年財測目標，營收高標要挑戰2,337.4億元，每股稅後純益高標則要達4.82元，同時提升資本支出至323.6億元，比去年增加8.3億元，擴建IDC+AI機房、新建海纜、強化5G網路。
中華電財測預期今年營收、獲利將寫近八年高點。
市場預期，今年電信三雄不僅市場競爭更趨激烈，營收王及獲利王之爭也將越演越烈。日前中華電信董事長簡志誠喊出，去年創下七年新高，今年營收、獲利持續成長，要再創八年新高。中華電信今（23）日將舉行線上法說，將說明去年營運成果及今年展望。
中華電信2025年合併營收財測目標為2,327.4億元至2,337.4億元，年增率1.2%至1.6%，營業成本及費用合計為1,875.8億元至1,876.5億元，稅前純益為461.1億元至478.8億元，歸屬於母公司業主淨利為358.4億元至373.9億元，年減3.7%至年增0.5%，每股純益4.62元至4.82元。去年每股純益則是4.8元。
今年中華電信持續加碼投資，擴建IDC+AI機房、新建海纜、維持5G網路優勢、提升網路/資安韌性、汰除老舊耗能設備，資本支出提升至323.6億元，較2024年增加33.7億元。
簡志誠強調，中華電信將秉持精簡（精煉產品價值，簡化流程）、務實（審度資源配置，強化效益）、智慧化（深化AI應用、提升綜效）的經營理念，領導整個團隊「穩穩」的向前邁進，第一穩，是營收獲利穩定成長；第二穩，是穩健布局新興市場、新技術，朝公司願景大步邁進。
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