電信獲利王財測出爐 中華電信今年EPS上看4.82元

電信龍頭中華電（2412）去年穩居電信、營收及獲利王，面對其他兩雄步步緊追，中華電信董事會通過今年財測目標，營收高標要挑戰2,337.4億元，每股稅後純益高標則要達4.82元。日前中華電信董事長簡志誠也喊出，去年創下七年新高，今年營收、獲利持續成長，要再創八年新高。

中華電信2024年累計營收達2,300.3億元，累計每股稅後純益為4.8元；台灣大（3045）2024年合併營收1,993.7億元，每股稅後純益4.57元；遠傳（4904）2024年合併總營收突破千億，來到1,046.23億元，每股稅後純益3.56元。

中華電信今日董事會通過今年財測，全年合併營收財測目標為2,327.4億元至2,337.4億元，年增率1.2%至1.6%，營業成本及費用合計為1,875.8億元至1,876.5億元，稅前純益為461.1億元至478.8億元，歸屬於母公司業主淨利為358.4億元至373.9億元，年減3.7%至年增0.5%，每股盈餘4.62元至4.82元。

展望2025年，中華電信強調，致力於提供最安全、穩定且值得信賴的資通訊服務，為因應全球ESG永續發展、AI世代來臨、產業轉型趨勢、安全與韌性需求，以及對齊國家宏觀政策，將基於「永續未來、智慧驅動、數位韌性」三大策略主軸，聚焦「永續商機」、「AI應用」、「韌性強化」、「新世代網路」、「轉投資」以及「資產活化」等六大成長主題，以集團跨域協作優勢，精準掌握及經營客戶需求及商機，深耕用戶價值，持續提升用戶平均貢獻度，帶動集團營收、獲利穩健成長。

在市場經營策略上，中華電信表示，個人家庭、企業客戶、國際事業三事業群將乘勝追擊、積極拓展版圖；網路、資訊、研發三技術群將基於開放/節能/全光/行固融合網路，強化數據治理，部署前瞻新技術。中華電信並以「中華AI啟動未來」為新願景，擘劃「賦能者」（提供算力服務）和「協創者」（協助產業AI應用）兩大角色，促進百工百業雙軸轉型（數位轉型及淨零轉型），提升營運綜效，厚植產業競爭力。

中華電信指出，今年營收成長主要係行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並積極爭取永續、韌性安全及AI賦能等資通訊新業務商機，費用增加約2.4%，則因布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本，並為支撐業務發展精實網路演進，同時強化網路及資安韌性，另受電費漲價衝擊影響故業務及維運成本增加。

另外，中華電信表示，取得不動產、廠房及設備等資本支出為323.6億元，較2024年增加33.7億元，主要係擴建IDC+AI機房、新建海纜、維持5G網路優勢、提升網路/資安韌性、汰除老舊耗能設備等。

簡志誠強調，中華電信將秉持精簡（精煉產品價值，簡化流程）、務實（審度資源配置，強化效益）、智慧化（深化AI應用、提升綜效）之經營理念，領導整個團隊「穩穩」的向前邁進，第一穩，是營收獲利穩定成長；第二穩，是穩健布局新興市場/新技術，朝公司願景大步邁進，創造更佳的經營成果，帶領公司不僅Always Ahead「永遠走在最前面」，更躍進為Always Amazingly Ahead「永遠驚艷領先」，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大的價值！