聯電目標價 外資圈調降

聯電（2303）法說釋出毛利率表現不如市場預期訊息，引發法人圈一陣錯愕，外資圈紛紛調降目標價。其中野村及大和資本分別調降12.2%、7.5%，摩根士丹利（大摩）雖未調降目標價，但維持「中立」評等，里昂也維持「持有」不變。

聯電股價外資圈一片保守看待，昨（22）日開盤即跳空重摔超過半根停板，終場大跌2.75元、收40.2元，跌幅6.4%，與大盤喜氣洋洋封關形成強烈對比。加權指數昨日上漲225點，收23,525點。

野村指出，聯電非人工智慧（AI）業務能見度較低，加上折舊增加、毛利率下滑等不利因素，因此調降今年預估每股稅後純益（EPS），從3.93元下調到3.43元，目標價也從57元下修到50元；但對聯電仍維持「買進」評等，主因股價表現疲弱，市場期待值低。聯電的非AI業務必須見到復甦，才能重見「優於大盤」。

大和資本對聯電目標價從53元下調到49元，反映成熟製程競爭激烈，以及折舊率高於預期；但仍維持「優於大盤」評等，主因聯電高階主管與大和看法一致，也就是今年非AI晶片全面復甦將有利聯電，地緣政治也有助聯電擴大在28／22奈米的市占。大和建議可趁低檔時耐心承接。

大摩對聯電維持中立評等及50元目標價，認為聯電去年第4季營收大致符合預期，但毛利率30.4%卻低於大摩預估的31.8%、法人圈預估的30.6%。由於聯電產能利用率已高於公司本身預估，大摩認為聯電今年定價及毛利率持續承壓，且壓力不只來自於中國大陸廠商，還來自台積電。

里昂對聯電維持「持有」評等及43元目標價，認為聯電去年第4季及今年第1季預估營收大致符合預期，但第1季毛利率卻低於預期，主因價格調整及地震因素。里昂將聯電今年預估EPS下調13%，2026年預估EPS下調7%，以反映降價及成長趨弱。里昂認為，必須有新的驅動力，才能維持聯電產能利用率及成長動能。