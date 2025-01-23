十銓業績 下半年增溫

記憶體模組廠十銓（4967）2024全年度營收站上199.38億元，年增20.36%，創歷史新高，不過近期記憶體市況疲軟，展望今年，公司預期首季需求較弱，營運將保守看待，不過AI PC相關產品更加成熟，換機趨勢下，整體下半年業績表現將優於上半年。

看待2025年，十銓看好隨著人工智慧（AI）、雲端伺服器與高效能邊緣運算領域等應用到AI PC與手機等裝置的需求增長，進而帶動整體DRAM與NAND Flash出貨量提升，更以大容量規格系列產品為半導體新時代加速鋪路，推動數位轉型與智慧化應用的擴展普及。

十銓積極強化技術量能和推出多款新品，昨（22）日亮相公司旗下創作者品牌T-CREATE EXPERT SDXC UHS-II U3 V90記憶卡新規格2TB，是業界最大容量，專為攝影創作者設計，具備多重防護功能，確保在極端環境也能穩定運行。