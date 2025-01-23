圓剛推新AI邊緣運算平台

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

圓剛（2417）副總經理莊善雯昨（22）日表示，隨AI運算需求擴增，為持續精進技術與服務，為客戶打造更具價值智慧解決方案，圓剛將深化與輝達（NVIDIA）的策略合作，預計今年推出新一代AI邊緣運算平台。

圓剛三大事業群中，AI邊緣運算系統去年貢獻約30%至35%，較前年成長25%至30%，由於去年底已有美國智慧倉儲運用及日本智慧駕駛等專案落地，預計本季以前完成出貨， 圓剛看好，今年隨新專案陸續落地，占比有望拉高至45%。

圓剛昨天發表最新全球布局策略。作為輝達最高級菁英合作夥伴（Elite Partner），圓剛已完成對輝達Jetson Orin Nano Super的產品準備及技術支援工作，將以創新技術與在地服務優勢，積極開拓智慧城市、智慧工廠和自主移動機器人等高潛力領域。

圓剛表示，搭載輝達Jetson模組的AI邊緣運算解決方案，已在智慧交通、智慧零售等領域建立基礎。2025年，圓剛將聚焦：導入AI韌性防護、智慧化設備管理、產業實績展現價值等三大核心優勢深耕市場，應對市場需求。

AI 輝達

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