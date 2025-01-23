瑞軒衝業績 攻高階產品

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

瑞軒（2489）董事長吳春發昨（22）日表示，2024年交出營收及獲利雙成長佳績。展望2025年，對市場景氣看法審慎樂觀。

雖然有川普2.0可能實施的關稅障礙等問題，但瑞軒將持續強化研發能量，攻高階產品市場，今年要挑戰二成業績占比的目標。

股利政策方面，吳春發表示，今年仍將以配發股息+減資雙軌併行，以回饋股東。確實配息及減資金額規劃，尚需由董事會討論決議。

瑞軒昨天舉行尾牙，宴請台灣約500名員工及客戶，席開逾70桌，並提供逾千萬元獎金。

瑞軒2024年合併營收232.57億元，年增40.3%，創近八年來新高紀錄。全年獲獲尚在結算中，去年前三季稅後純益9.6億元，年增174.8%，每股純益1.32元，已超過2023年全年的每股純益0.58元。

瑞軒財務長邱裕平表示，去年電視產品貢獻業績占比為40%至45%；監視器產品占30%至35%。其他為滑鼠和webcam等高毛利率的電競與OLED，以及視訊會議系統、AI機器人等產品。

吳春發表示，瑞軒的毛利率約在10%，仍有改善空間。2025年的產品策略，主要是致力於提升高階產品的比例，希望能從去年約占業績的10%大幅拉升。

為達到此目標，瑞軒積極招募研發工程師，去年已新聘約百名工程師，讓台灣的研發人力達400人，今年持續招募。

瑞軒的製造原本集中在中國大陸蘇州，近年因應地緣政治因素，已在越南擴增三期廠房。2024年越南貢獻營收占比已達六成，超越大陸的四成比重。吳春發透露，因應客戶要求製造China+1及非共產國家，瑞軒已重啟台灣製造，並於去年起供應客戶。

針對股利政策，吳春發說明，近年來瑞軒都是採配發股息+現金減資方式併行。主要是瑞軒早年一年營收規模達600億至700億元，股本膨脹到逾80億元。

隨著客戶結構改變，瑞軒的年營收已降至200億元左右，近年已陸續減資12億元，股本降至68億元。

吳春發表示，今年可望仍以配息+減資方式回饋股東。

吳春發 瑞軒

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