聯電法說不如預期 遭外資調降目標價、股價重摔

聯電（2303）法說釋出毛利率不如市場預期的訊息，法人一陣錯愕，外資圈也調降目標價。其中，野村及大和資本分別調降12.2%、7.5%，摩根士丹利（大摩）雖未調降目標價，但維持「中立」評等，里昂也維持「持有」不變。

聯電股價在外資圈一片保守看待下，22日股價開盤即跳空重摔超過半根停板，終場大跌2.75元、收40.2元，跌幅6.4%，與大盤喜氣洋洋的封關形成強烈對比。加權指數22日上漲225點（0.9%），收23,525點。

野村指出，聯電非人工智慧（AI）業務能見度較低，加上折舊增加、毛利率下滑等不利因素，因此調降今年預估每股稅後純益（EPS），從3.93元下調到3.43元，目標價也從57元下修到50元；但對聯電仍維持「買進」評等，主要是因為股價表現疲弱，市場期待值低。

大和資本對聯電的目標價從53元下調到49元，以反映成熟製程的競爭激烈，以及折舊率高於預期；但仍維持「優於大盤」評等，主要是因為聯電高階主管與大和的看法一致，也就是今年非AI晶片全面復甦將有利於聯電，地緣政治也有助於聯電擴大在28/22奈米的市占。大和建議可趁低檔時耐心承接。

大摩對聯電維持中立評等及50元目標價，認為聯電的第4季營收大致符合預期，但毛利率30.4%卻低於大摩預估的31.8%、法人圈預估的30.6%。由於聯電產能利用率已高於公司本身的預估，大摩認為聯電今年的定價及毛利率持續承壓。

里昂對聯電維持「持有」評等及43元目標價，認為聯電的第4季及第1季預估營收大致符合預期，但第1季毛利率卻低於預期，主要是因為價格調整及地震因素。里昂將聯電今年的預估EPS下調13%，2026年的預估EPS下調7%，認為聯電必須有新的驅動力，才能維持產能利用率及成長動能。