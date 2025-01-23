中華電 AI賦能應用再突破

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）以5G結合AI、物聯網技術，助攻政府推動科技執法及智慧治理再突破，除了先前協助查緝交通違規、噪音辨識、人潮疏散之外，更協助嘉義縣財政稅務局導入「行動式AI車牌自動辨識系統」，進一步提升稅務稽核效率，維護租稅公平。

中華電信內部積極自主研發AI解決方案，包含AI影像辨識、噪音辨識等技術打造「雲端多功能科技執法」，透過AIoT感測技術，打造「5G輕軌路口安全智慧輔助系統」，智慧交通領域則整合陸、海、空無人載具及AIoT感測技術打造「5G智慧海港2.0」服務，「AI影像辨識人潮疏散」解決方案。

中華電信並透過自家新創育成中心培育新創團隊，其中，「AI智慧影像新創團隊」建立的AI影像辨識技術與相關方案，已在國內公部門的影像辨識市場大有斬獲，並打入「科技執法」等應用，以科技助攻政府深耕智慧治理。

中華電信橋掉，透過AI賦能外部客戶，已經導入智慧道路輕軌，進行科技執法、地磅動態解決方案，導入智慧海港無人載具、櫃場自動化，同時以交通AI助理及國道事故處理助理等打造交通大腦，並透過通勤碳足跡追蹤，打造綠色交通。

現在智慧交通、科技執法更延伸應用擴大到稅務稽核，中華電信表示，攜手台灣在地廠商，以5G行動網路結合AI智慧科技，於2024年協助嘉義縣財政稅務局導入「行動式AI車牌自動辨識系統」，進一步提升稅務稽核效率，維護租稅公平。

5G AI 中華電信

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