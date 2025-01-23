台灣大 搶進智慧儲能

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大攜手泓德能源戰略合作 圖／經濟日報提供
台灣大攜手泓德能源戰略合作 圖／經濟日報提供

台灣大（3045）昨（22）日宣布，攜手泓德能源展開智慧儲能及能源管理戰略合作，結合雙方優勢共同打造智慧能源服務生態圈，助企業減碳降本，搶進連鎖零售業、商辦大樓及製造業等三大用電需求較大產業。

台灣大近年以加速淨零為目標，朝2040年達全公司100%使用再生能源（RE100），2050年達成淨零碳排（Net Zero），透過儲能、淨零科技、藍碳布局多元綠能技術，擴大再生能源布局等方向邁進。

台灣大已經提前六年達成IDC雲端機房100%使用再生能源，綠電使用比例已超越原先設定的10%目標，更計畫在2025年提升至17%。

台灣大強調，「儲能」是提升台灣再生能源的穩定供電關鍵，該公司自2021年與泓德能源合作，由泓德能源旗下星星電力轉供約6,700萬度綠電，強化全台網路據點的綠電應用，提升再生能源使用數量約8%，2024年加入「富邦能源綠能投資平台」，借重泓德能源的技術與經驗，投資380MW（百萬瓦）光電案場及開發354 MW儲能案場。

台灣大表示，攜手泓德能源推出「表後儲能及能源管理創新解決方案」，提供企業用戶從「光電、儲能到能源管理」完整一站式服務，提供智慧調節用電、降低超約罰款、提供停電備援、因應電價政策及實現永續目標等五大效益。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，雙方戰略結盟，結合台灣大電信天賦與自身淨零減碳實務經驗，鏈結泓德能源光儲充服務，擴大智慧能源服務生態圈，未來瞄準對於穩定電力供應、降低能源成本及達成ESG目標有高度需求的連鎖體系（如超商、中大型量販店）、商辦、智慧大樓，以及工廠與製造業等，預估每年將能為企業節省近20%的電費。

再生能源 台灣大 泓德能源

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