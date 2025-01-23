立隆電 上月EPS 0.56元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件電容廠立隆電（2472）近期股價強漲，昨（22）日應主管機關要求，公告自結去年12月獲利9,300萬元，年減11.08%，每股純益0.56元。

輝達執行長黃仁勳日前旋風來台，再度炒熱AI伺服器話題。市場傳出，輝達預計第3季問世的GB300中，備援電池模組（BBU）和超級電容可望成為標準配件，尤其超級電容具有可快速供電，斷電時能迅速穩壓，且可多次循環放電，有環保、安全性高等優勢，備受關注。

在輝達GB300伺服器將BBU及超級電容列為標準配備下，超級電容後市看漲，雖然台灣被動元件大廠指稱目前尚無此產品，不過立隆電有機會與大廠共同研發，成為國內首家切入超級電容領域的鋁電容廠，因而受到市場買盤青睞。

立隆電近期股價強勢，自14日盤中低點78.4元，一路上漲到昨日盤中最高價106.5元，波段漲幅達36%，惟昨日尾盤獲利了結賣壓出現，終場收平盤102.5元。

立隆電指出，該公司看好今年受惠車用電子延續成長態勢，營運估將優於去年。同時，該公司也切入AI伺服器應用，並有能力與合作夥伴生產BBU鋰離子電容，今、明兩年將積極布局伺服器應用。

伺服器 輝達

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