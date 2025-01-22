台積電收1,135元 龍年大漲75%、市值增12.68兆

龍年封關，台股大盤指數收在23,525.41點，上漲225.4點，統計龍年大漲5,429.34點，漲幅30%，權王台積電22日收在1,135元，龍年上漲489元，漲幅75.7%；龍年市值達29兆4,336億元，全年市值增加12.68兆元。

龍年封關日在台積電領軍下亮麗收紅，龍年大漲5,429.34點，創下史上最高的生肖年漲點，推升封關表現的功臣為台積電，早盤以1,140元開出，一度拉升至1,150元，終場收在1,135元，上漲15元，漲幅1.33%，市值29兆4,336億元，貢獻大盤指數約123點。

若以台積電金龍年的表現來看，兔年以646元封關，統計龍年上漲489元，漲幅75.7%，龍年約影響大盤指數逾4,000點，龍年市值則是增加12兆6,814億元。

台積電2024年第4季合併營收8,684.6億元，創單季新高，季增14.3%，年增38.8%；稅後純益3,746.8億元，也創下單季獲利新高，季增15.2%，年增57%，換算第4季每天開門就賺進40.72億元；每股純益14.45元。

若以美元計算，2024年第4季營收268.8億美元，年增37%，季增14.4%；2024年第4季毛利率59%，營業利益率 49%，稅後純益率43.1%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。

台積電法說會，董事長魏哲家表示，2025年還會是台積電強勁成長的一年，預估今年美元營收將成長將近24~26%，未來5年年複合成長率20%。