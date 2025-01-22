川湖早盤漲2.6％ 伺服器市場2025動能強

川湖（2059）22日早盤漲2.6%、最高價達1,525元。展望後市，法人看好2025年伺服器市場動能強勁，有望帶動川湖今年營收增長雙位數，但近期股價已有較大漲幅，建議投資人可逢低布局。

法人分析，2025年伺服器市場動能強勁，但GB200量產進度滯後。供應鏈調查顯示，目前鴻海（2317）GB200 組裝進度明顯落後，去年第4季僅出貨四台，2025年1月至13日組裝數量不到10台，預估1月全月低於20台。相對而言，B系列晶片以HGX架構為今年首季的主要出貨方向。

另外，伺服器用導軌雖不如GB200的數量龐大，但HGX架構所需的導軌基本由川湖獨家供應，單價及產值相當可觀

法人補充，川湖於去年宣布擴產計畫，斥資1,426萬美元在北美地區購地建廠，2025年開始量產，產品應用於廚具與伺服器領域。

展望後市，2025年營收受惠於國際房市回溫及聯準會降息帶動的美國消費與買房需求，廚具導軌需求預期雙位數增長。同時，AI伺服器出貨訂單將進一步刺激成長。預估2025、2026年營收年增率分別達約28%和14%，後市可期。