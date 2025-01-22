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聯電毛利率承壓 股價跌破40元創2年多新低

中央社／ 新竹22日電
晶圓代工廠聯電股價跌破40元創新低。路透
晶圓代工廠聯電股價跌破40元創新低。路透

聯電2024年第4季獲利表現不如預期，2025年第1季毛利率面臨下滑壓力，今天股價跳空開低，跌破40元關卡至39.7元，創2年多來新低價。

受業外轉投資損失影響，聯電2024年第4季歸屬母公司淨利滑落至新台幣84.97億元，季減41.3%，每股純益0.68元，低於市場預期的0.9元以上水準。

聯電2025年第1季晶圓出貨量可望持平，將優於傳統季節性水準；不過因產品跌價、折舊增加及地震損失影響，毛利率恐跌破3成關卡。

聯電美國存託憑證（ADR）21日下探5.88美元，創超過1年多新低，收在6.03美元，跌幅3.98%。聯電今天在市場賣壓出籠下，跳空開低至39.7元，創下2年多來新低價，下跌3.25元，跌幅達7.57%。

聯電2024年每股純益3.8元，股利配發率將維持穩定，法人推估，聯電殖利率逾5%。在低接買盤承接下，聯電股價跌勢收斂，重登40元關卡之上。

毛利率 聯電

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