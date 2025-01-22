立碁去年12月EPS 0.1元 獲利倍增

加權指數昨（21）日上漲33點，收在23,300點，成交金額約2,623億元。美國總統川普再度入主白宮，但政策不確定似乎在就任前已提前反應。就任後，市場可能風平浪靜一段期間，等待第1季產業淡季結束。

2025-01-22 00:18