神達Q1營運 淡季不淡

受惠資料中心客戶拉貨持續升溫，神達（3706）2024年營收創下歷史新高，展望後市，法人預估，由於北美客戶需求持續，預期神達伺服器動能將延續至2025年上半年，並帶動上半年營收保持年增表現。

法人指出，歷年上半年為神達傳統營運淡季，但神達的北美二大客戶，包括大型雲端基礎架構暨資料庫管理廠商，以及大型雲端服務供應商（CSP）客戶需求皆持續強勁，有望帶動神達今年首季營運交出淡季不淡成績。

此外，神達旗下神達數位將在今年首季登錄興櫃，公司看好智慧移動、智慧車載、智慧物聯網等三大事業2025年營運都會成長，營收可望雙位數成長。

神達數位總經理張樂羣先前表示，雖然整體車市沒那麼好，但業務團隊對推出的產品非常有信心，2025年成長可期；神數旗下行車記錄器品牌Mio早期在台灣推單鏡頭產品，現在已升級到兩個鏡頭，加上推出電子後視鏡型行車記錄器，有助於提升單價。

神達去年第4季營收234.48億元，季增54.77%、年增198.62%，為單季新高；去年全年營收達613.6億元、年增72.67%，亦登頂。

神達伺服器事業2024年持續成長，因應業務持續擴大，以及全球地緣政治衝突，去年10月神達宣布增資旗下北美組裝廠MiTAC Information System Corp.，交易總金額達2,500萬美元（約新台幣8.04億元）。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，2025年在不同領域進行準備與布局，應該還是非常樂觀的一年，然而面對地緣政治及川普2.0等不確定性，神達會在產能與技術各方面做好準備，希望浪潮來的時候具備足夠韌性因應，滿足客戶未來的成長需求。