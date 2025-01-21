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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

英業達 兩檔有衝勁

經濟日報／ 記者何佩儒整理

英業達（2356）受惠AI PC滲透率提升，加上遊戲機客戶展望正向，法人預期今年營運可望較去年再攀高。

去年英業達營收年增25%，表現亮眼，其中伺服器業務成長最強勁，法人預估，英業達2025年AI伺服器較去年仍有顯著成長幅度。

法人指出，雖然預測英業達今年營收仍將成長，不過仍要關注地緣政治風險等變數。調研機構預測AI PC今年的滲透率將提升至20%以上，商務與電競機種的增長速度將超越消費性機種。此外，預估今年將有商務PC的大量換機需求，進一步帶動AI PC的滲透率與出貨量提升。

權證發行商表示，看好英業達後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期90天以上的權證介入，參與個股行情。

（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 權證 英業達

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