瑞昱升級 瞄準逾150天

電玩競速對網路品質需求高，讓瑞昱（2379）後市具想像空間。公司去年12月營收月減0.5%、年增25.5%，累計全年營收年增19.1%，創歷史新高，法人預期，瑞昱2025年將呈現穩定復甦，主要由網通及汽車市場帶動。

法人指出，網通方面持續看到規格升級，從2.5G往10G及25G演進，瑞昱已推出25G PON技術，Wi-Fi也持續升級至Wi-Fi 6及Wi-Fi 7，公司認為2025年規格升級將會加速，預估整年營收年增17%。在車用方面，車載隨電動化程度攀升使搭載port數趨增，有助相關業務拓增。

法人表示，瑞昱在產品性能優化等因素帶動下，毛利率維持高檔水準，評估2025年毛利率雖較2024年滑落，但優於疫情前水準。

另外，隨著各家晶片業者紛紛推出價格更加親民的CPU，刺激AI PC換機需求，2025年整體PC出貨量有望迎來約4%增幅，也有助瑞昱提升產品組合，第1季因下游備貨需求，加上客戶庫存水位偏低，全季業績有望交出好表現。

此外，瑞昱以先進製程技術與設計架構，進軍AI智能眼鏡解決方案；瑞昱集合過往技術積累之大成，包含雙核DSP的高性能CPU核心、雙頻Wi-Fi、藍牙5.4及影像ISP等技術，為智能眼鏡提供強大的運算效能和優於業界更低功耗的表現。

權證發行商建議，看好瑞昱後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。