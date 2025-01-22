快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

就市論勢／工業電腦、車用 迎商機

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（21）日上漲33點，收在23,300點，成交金額約2,623億元。美國總統川普再度入主白宮，但政策不確定似乎在就任前已提前反應。就任後，市場可能風平浪靜一段期間，等待第1季產業淡季結束。

綜觀未來產業狀況，AI權值股走強，美國經濟狀況良好，台灣消費電子產業將復甦回升，台股後市暫時沒有悲觀理由。然而，仍需留意美國政策的不穩定性，短期可能會有賣壓產生，但長期仍是多頭行情。

投資建議

面對美國關稅政策不確定性，台灣公司多半已經適度分散生產基地，影響程度有限。投資人可將震盪視為尋找底部買點機會，逢低布局2025年看好產業。

展望後市，第2季消費性電子即將發表新產品，AI伺服器也進入出貨高峰，可望擺脫第1季低迷營運狀況，迎來新的成長動能。

台積電法說會釋放訊息來看，先進製程需求依然旺盛，主要受惠於AI、高效能運算等應用持續增長，這意味台積電及其供應鏈夥伴，如設備、材料、光通訊等，將持續受惠此趨勢。

此外，AI應用開始百花齊放，從雲端運算、自動駕駛、機器自動化到醫療保健等，都將帶來龐大商機，市場投資預期將從伺服器逐漸下沉到應用產品端。相關概念股如工業電腦、車用電子、機器人零組件、AI PC、AI手機、AR眼鏡等。

除了電子股，傳產股近期也出現亮點，例如與美國加州重建商機有關的鋼鐵、修繕，以及航空、軍工、製鞋、成衣、工具機等產業都開始走強。

AI 台積電 美國經濟

延伸閱讀

川普上任多箭齊發 若干政策共和黨人也未一面倒支持

川普就職日 馬克宏警告：歐洲不能只仰賴美國武器

罕見冬季風暴襲美國南部！近600航班被迫取消 紐約12郡進入緊急狀態

被指靠軍工吃軍工 中國電科前副總何文忠遭提公訴

相關新聞

12檔領先攻高強勢股 聚光

台股封關倒數計時，昨（21）日延續震盪偏多走勢，盤面以個股表現為主。法人指出，力積電（6770）、中鋼等領先大盤越過元月...

大摩看旺矽光子三強

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中指出，2025年矽光子出貨可望激增，嘉惠聯亞（30...

散熱產業 里昂正面看待

里昂於最新報告中表示，輝達（NVIDIA）GB200成長放緩及NVL機架出貨調整，使得台灣液冷散熱相關廠表現落後大盤。不...

就市論勢／工業電腦、車用 迎商機

加權指數昨（21）日上漲33點，收在23,300點，成交金額約2,623億元。美國總統川普再度入主白宮，但政策不確定似乎在就任前已提前反應。就任後，市場可能風平浪靜一段期間，等待第1季產業淡季結束。

保瑞Q1獲利補

保瑞集團與泰福生技正式策略結盟後，保瑞藥業（6472）因處分子公司保瑞生技，今年首季獲利吞下大補丸，根據該公司昨（21）...

明安出貨熱到3月

高爾夫球具代工大廠明安（8938）接單傳捷報，該公司表示，在客戶群新品訂單加持下，出貨旺季確定延續到3月；排除春節假期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。