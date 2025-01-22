散熱產業 里昂正面看待
里昂於最新報告中表示，輝達（NVIDIA）GB200成長放緩及NVL機架出貨調整，使得台灣液冷散熱相關廠表現落後大盤。不過第2季開始液冷出貨加速，以及在GB300中更高的零組件價值，對整體散熱產業後續表現維持正面看法。
由於GPU過渡期影響，里昂維持對奇鋐（3017）、雙鴻、高力「優於大盤」評等，但下調目標價，其中奇鋐從770元下調至730元，高力從460元調至370元，雙鴻調整幅度最大，由925元調整至790元。
但里昂看好嘉澤積極開發多項AI領域機會，不僅包括市場已知的快速斷開連接 （QD）、GB300的CAMM插槽與GPU插槽，還涉及匯流排和PCIe線纜連接器等新產品。預測其AI伺服器營收占比將從2025年的2%，增加至2026年的10%。因此給予「優於大盤」評等，目標價2,150元。
里昂指出，由於Blackwell晶片本身出貨動能穩健，B200液冷需求在今年第1季維持強勁。這對散熱零組件廠來說仍是正面訊號。
另外，里昂指出，儘管從液冷對空氣轉向液冷對液冷的散熱技術是未來必然趨勢，但由於新資料中心基礎建設仍在建造中，預計在2025至2026年期間，CSP大廠會更傾向使用Sidecar解決方案。這也意味散熱器、RPU和 Sidecar組裝等元件可能出現更多成長機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言