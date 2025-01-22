散熱產業 里昂正面看待

里昂於最新報告中表示，輝達（NVIDIA）GB200成長放緩及NVL機架出貨調整，使得台灣液冷散熱相關廠表現落後大盤。不過第2季開始液冷出貨加速，以及在GB300中更高的零組件價值，對整體散熱產業後續表現維持正面看法。

由於GPU過渡期影響，里昂維持對奇鋐（3017）、雙鴻、高力「優於大盤」評等，但下調目標價，其中奇鋐從770元下調至730元，高力從460元調至370元，雙鴻調整幅度最大，由925元調整至790元。

但里昂看好嘉澤積極開發多項AI領域機會，不僅包括市場已知的快速斷開連接 （QD）、GB300的CAMM插槽與GPU插槽，還涉及匯流排和PCIe線纜連接器等新產品。預測其AI伺服器營收占比將從2025年的2%，增加至2026年的10%。因此給予「優於大盤」評等，目標價2,150元。

里昂指出，由於Blackwell晶片本身出貨動能穩健，B200液冷需求在今年第1季維持強勁。這對散熱零組件廠來說仍是正面訊號。

另外，里昂指出，儘管從液冷對空氣轉向液冷對液冷的散熱技術是未來必然趨勢，但由於新資料中心基礎建設仍在建造中，預計在2025至2026年期間，CSP大廠會更傾向使用Sidecar解決方案。這也意味散熱器、RPU和 Sidecar組裝等元件可能出現更多成長機會。