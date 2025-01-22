快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

大摩看旺矽光子三強

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
大摩看矽光子
大摩看矽光子

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中指出，2025年矽光子出貨可望激增，嘉惠聯亞（3081）、華星光、全新等三大台廠。

大摩指出，在AI應用推動下，在未來兩年，網路交換機和光收發器數據傳輸速率將加速升級至800G和1.6T。連續光波雷射／矽光子運用正在興起，原因是更穩定且成本效益更好。

大摩指出，隨超大規模數據中心因應不斷增長的數據流量需求，800G數據傳輸規格將於2025年在網路交換機中被廣泛採用。

在共同封裝光學元件（CPO）技術成熟前，隨插即用的光收發器仍將是未來兩年主流設計。

相較於傳統收發器格式，矽光子技術功耗低、效率高、體積小，具有顯著優勢，尤其是800G以上數據傳輸速度。大摩調查顯示，谷歌將是首批採用矽光子技術的美國雲端服務供應商（CSP），聚焦AI相關的高效能運算（HPC），預計今年初將升級到1.6T產品。

大摩指出，在谷歌、微軟、亞馬遜、Meta、思科等CSP開始採用（一開始是800G，再來是1.6T）之後，規格升級加上採用率提高，將使今年矽光子解決方案價值翻倍，並驅動相關供應鏈成長，包括台灣、日本及中國大陸相關廠商。由於連續光波雷射是矽光子應用的一部分，因此矽光子出貨量上揚，也代表連續光波雷射模組的出貨量也可能增加。

相關台廠中，大摩本月初才將聯亞評等從「劣於大盤」調升到「中立」，目標價從200元大幅提高至370元，主要是基於聯亞的矽光子800G／1.6T收發器在2025~2026年出貨潛力高於預期。聯亞過去四個月來漲幅遠優於大盤，一周來漲勢擴大，反應大多數的利多。

全新也獲得大摩的中立評等，目標價維持175元。大摩預估，全新今年第1季營收可望季增10%（年減5%），主要是因為大陸消費補貼上路，有助於大陸智慧機手機在近期觸底。大摩預期全新今年無線及光纖業務營收可望正成長，但仍要觀察大陸智慧機復甦是否持續。

AI 大摩 聯亞

延伸閱讀

嘉澤目標價 大摩喊1,980元

大摩：利基型DRAM生產仍過剩NAND價格下半年可望回升

靈蛇出洞之矽光子股：采鈺、汎銓

技嘉首季看旺 大摩按讚

相關新聞

12檔領先攻高強勢股 聚光

台股封關倒數計時，昨（21）日延續震盪偏多走勢，盤面以個股表現為主。法人指出，力積電（6770）、中鋼等領先大盤越過元月...

大摩看旺矽光子三強

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中指出，2025年矽光子出貨可望激增，嘉惠聯亞（30...

散熱產業 里昂正面看待

里昂於最新報告中表示，輝達（NVIDIA）GB200成長放緩及NVL機架出貨調整，使得台灣液冷散熱相關廠表現落後大盤。不...

就市論勢／工業電腦、車用 迎商機

加權指數昨（21）日上漲33點，收在23,300點，成交金額約2,623億元。美國總統川普再度入主白宮，但政策不確定似乎在就任前已提前反應。就任後，市場可能風平浪靜一段期間，等待第1季產業淡季結束。

保瑞Q1獲利補

保瑞集團與泰福生技正式策略結盟後，保瑞藥業（6472）因處分子公司保瑞生技，今年首季獲利吞下大補丸，根據該公司昨（21）...

明安出貨熱到3月

高爾夫球具代工大廠明安（8938）接單傳捷報，該公司表示，在客戶群新品訂單加持下，出貨旺季確定延續到3月；排除春節假期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。