12檔領先攻高強勢股 聚光

台股封關倒數計時，昨（21）日延續震盪偏多走勢，盤面以個股表現為主。法人指出，力積電（6770）、中鋼等領先大盤越過元月7日高點，且近日獲法人買超的強勢股，可望領漲抗跌，持續吸引短多青睞。

美股適逢民權領袖馬丁路德金恩紀念日休市一日，加上川普宣誓就職美國總統，並未提及新關稅政策，市場解讀未來可能採循序漸進方式執行，短期影響偏中性，台股昨日在外資買超力道減緩及追價意願不高下，量縮收小紅。

雖然台股即將封關，但盤面仍有強勢股積極表態，以法人近五日買超逾1,400張，且股價領先大盤過高指標來看，力積電、華星光、立隆電、宏致、聯詠、上詮、鈺齊-KY、波若威、聯鈞、中鋼、上海商銀、宏達電等單日漲幅在2.5%至10%不等。

12檔領先過高強勢股

輝達（NVIDIA）攜手台積電合作開發矽光子，加上外資券商開始納入研究範圍，激勵相關概念股多頭氣勢不減，華星光昨日股價攻頂收220.5元，改寫掛牌後歷史新天價，並帶動上詮、波若威、聯鈞等同步強勢，蔚為盤面表現最整齊類股。

宏致受惠AI PC及高速傳輸連接器與線材相關營收挹注，加上併購美商效應顯現，高速線材從裸線延伸至整體組裝出貨，第1季可望淡季不淡，今年營收有望雙位數成長，毛利率跟著提升，昨日股價漲5.9%收57元，拉出連四紅走勢。

展望後市，法人分析，大盤連四日收漲，昨日盤中低檔尚能力守10日黑K棒高點23,202點，顯示短線仍維持強勢，但農曆春節長假將屆，預期偏向量縮狹幅震盪格局，多空雙方恐須等待金蛇年開紅盤當日再做表態。