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雷虎無人機獲歐美訂單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
雷虎無人機獲歐美訂單。示意圖。雷虎科技提供
雷虎無人機獲歐美訂單。示意圖。雷虎科技提供

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」國際接單傳捷報，在雷虎科技（8033）領軍下，包括長榮航太、中光電、富田電機等，也陸續接獲國內外訂單，其中，雷虎已正式獲得歐美盟邦軍事機構採購訂單，最具指標性。

雷虎科技去年在美國陸軍協會AUSA軍工展展出多款MIT無人機。其中，提供給歐美盟邦、自研自製的一次性自殺性無人載具，尤其受到矚目，不但有多家歐美廠商有意採購相關零組件，整機也開始測試下單，預計第2季開始出貨，這也是國內無人機廠家切入國際軍事用載具市場並獲訂單首例。

雷虎科技這款自殺型無人機有多種尺吋，具備精確打擊能力，有效滲透敵方防禦，並進行致命一擊，尤其百分之百台灣製造，最受青睞。

無人機大廠今年出貨概況
無人機大廠今年出貨概況

雷虎科技抓緊非紅供應鏈的商機，今年將繼續積極參加國內外航太相關展覽，主打「無人船搭載自殺型無人機」、「無人直升機搭載自殺型無人機」，進行協同作戰，以爭取訂單。

此外，馬達製造和系統整合商富田電機，積極布局無人機應用，最新開發的無人機動力馬達驅動模組已於去年第4季開始出貨，初期供應國內無人機大廠，今年第2季起將銷往美國，目前接到的訂單量一年已超過5萬顆。

富田已建置一條無人機動力馬達驅動模組生產線，因應市場需求，今年規劃再增加二條產線，年產能可達15萬顆。富田強調，無人機動力馬達完全比照電動車馬達的設計及品質管理系統，是獲得市場青睞的主因。

無人機 雷虎科技

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