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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

力智迎急單 毛利率看俏

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電源管理IC廠力智（6719）去年業績明顯回升，毛利率也回到三成之上。法人預期，由於大部分庫存跌價損失都於去年認列，該公司今年業績持續看增之餘，毛利率也有向上空間。

力智去年合併營收為36.97億元，年增21.7％；去年第4季毛利率因產品組合轉佳，加上提列庫存跌價損失明顯減少，因此大增9.3個百分點、達33.8％，帶動全年毛利率回到30.3％；2024年歸屬母公司業主淨利為2.3億元，年增3.55倍，每股純益2.42元。

展望今年首季，由於有川普上任帶來的不確定性影響，導致客戶端提前拉貨，出現筆電與電池應用相關急單挹注。

法人估計，即使工作天數較少，力智本季業績仍有機會表現持穩。

毛利率 筆電

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