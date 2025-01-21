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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

創泓通吃資安軟硬大餅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予創泓科技董事長黃健寧（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予創泓科技董事長黃健寧（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

創泓科技（7714）主要從事網路資安軟硬體產品代理，於1月15日以承銷價86.06元正式掛牌上櫃，昨（21）股價收在85.6元。創泓科技2023年度合併營收為11.3億元，每股稅後純益（EPS）為5.75元；2024年前三季合併營收為8.3億元，EPS為2.67元。

創泓科技成立於2010年12月，自2011年取得第一個臺灣區資安產品代理權後，即爭取到電信業者及警政署等大型專案，逐步累積公司知名度。

自2013年起，創泓科技陸續取得國際知名品牌Tenable Networks、Arista Networks、CheckPoint、SolarWinds及F5 Networks等資安產品的臺灣區代理權，目前總共代理15個資安品牌產品，並多次獲原廠頒發最佳代理商獎項，長期與資安原廠維持緊密合作，終端客戶包含政府單位、金融機構、電信及半導體領域等企業。

創泓科技代理產品的策略是，考量原廠解決方案的互補整合性，從應用程式開發安全、應用層網路架構，到效能管理資安風險等，橫跨Data Center、內網、外網區、DMZ（Demilitarized Zone）、SaaS服務及雲安全等網路資訊安全區域。

該公司技術人員接受原廠培訓，每個產品均有專屬產品經理及取得專業認證工程師團隊；透過專業團隊進行終端客戶需求訪談，提供各產業資安需求分析、資訊軟硬體介接或整合規劃的建議，以軟硬整合滿足終端客戶需求。

創泓科技子公司紘瑒科技於近期自行開發MDR（Managed Detection and Response）資安監控平台，協助客戶進行7×24網路監控、事件管理，即時回應及處理資安威脅，搭配創泓科技代理的資安產品，提供終端客戶更完整的資訊安全解決方案。

資訊安全是政府「六大核心戰略產業」及「五大信賴產業」中的重要產業項目之一。隨著遠距應用、通訊科技、雲端服務、物聯網及AI等技術發展，資安風險更被各產業所重視。櫃買中心於2023年度新增「數位雲端」的產業類別，期待台灣其他產業在資訊安全無虞下，加速數位、智能化的轉型升級。

資安 雲端服務

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