生醫族享美國製造紅利

美國新任總統川普正式上台，「美國製造」時代來臨，國內生醫族群在保瑞（6479）領軍下，永信、益威、長聖、台寶、北極星藥業、永笙生技等在美國擁有生產基地或投資的公司將成為第一優先受惠公司。

保瑞藥業2024年一口氣完成對美國多家公司整併，先是併購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratori es（USL）、接著完成對Emergen BioSolutions子公司馬里蘭康登鎮的無菌針劑製造廠、和紐澤西州罕病藥開發公司Pyros的收購，收購總金額合計達85. 8億元。

易威在2013年併購美國Ma gnifica公司，掌握紐澤西州的TULEX藥廠生產基地後，擁有的控制釋放 劑型、粉碎／微細化技術兩個具競爭優勢的平台，已吸引不少藥廠尋 求合作開發。

永信投控旗下美國子公司也以膠囊、錠劑等口服劑型為主，目前已有12個可銷售品項。