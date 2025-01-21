智冠卡位年節遊戲商機
遊戲大廠智冠（5478）旗下子公司樂聚多科技宣布將參加今年台北國際電玩展（TGS），並主打公司代理新款手機遊戲《咒術迴戰 幻影夜行》，藉此卡位農曆年遊戲旺季商機。
據悉，《咒術迴戰 幻影夜行》為日本超人氣動漫IP《咒術迴戰》的官方正版手遊，此IP在台灣也頗具知名度，今年樂聚多科技將此新作帶到電玩展，並設置《咒術迴戰》中的經典場景，日式建築的學院、嘻笑打鬧的教室，加上外牆各角色的精美立繪，更帶來視覺上的完整衝擊感。
《咒術迴戰 幻影夜行》為回合制卡牌RPG手遊，遊戲融入策略性玩法及沉浸式劇情，至今全球玩家人數已突破1,500萬人。
此外，《咒術迴戰》今天進行重大版本更新，而動漫第2季高人氣內容「懷玉．玉折」即將於遊戲中再次上演，「懷玉・玉折」篇講述主角五條悟和夏油傑曾經是學生時代的摯友，卻因後者的黑化而走向背道而馳道路。
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