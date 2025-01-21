快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

中裕愛滋新藥臨床 邁步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中裕（4147）昨（21）日公告，該公司長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗結果，已獲CROI 2025研討會選為最新研究發表報告。CROI 2025研討會將在2025年3月9日至12日於美國舊金山舉行。

中裕新藥表示，長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗結果摘要，已被2025年逆轉錄病毒及伺機性感染研討年會（CROI）選為最新研究摘要，並將以海報論文方式發表。

中裕新藥執行長張金明表示，長效型單株抗體療法對愛滋患者具有深遠意義。不僅能大幅降低用藥頻率，減輕患者每日用藥的壓力，並克服治療依從性不足的挑戰，還相較於傳統抗病毒療法（ART）展現出多重優勢。中裕計劃在會議期間與HIV/AIDS和傳染病領域的關鍵意見領袖（KOL）會面，分享並討論這項卓越的2a期臨床研究結果，以強化這項TMB-365/380雙抗組合藥物在愛滋維持療法的發展地位，並且提升其市場價值，為後續的國際授權鋪路。

中裕 愛滋

延伸閱讀

與3+1位姊姊同居！國產後宮紳士《夏色四葉草》推出後日談輕小說

研究：「U=U」累積10萬次無套性行為 未感染愛滋病

中裕長效型TMB-365/TMB-380 愛滋療法臨床2a試驗達標

HIV感染者10年生活品質調查 找無友善醫療困擾增

相關新聞

12檔領先攻高強勢股 聚光

台股封關倒數計時，昨（21）日延續震盪偏多走勢，盤面以個股表現為主。法人指出，力積電（6770）、中鋼等領先大盤越過元月...

大摩看旺矽光子三強

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中指出，2025年矽光子出貨可望激增，嘉惠聯亞（30...

散熱產業 里昂正面看待

里昂於最新報告中表示，輝達（NVIDIA）GB200成長放緩及NVL機架出貨調整，使得台灣液冷散熱相關廠表現落後大盤。不...

就市論勢／工業電腦、車用 迎商機

加權指數昨（21）日上漲33點，收在23,300點，成交金額約2,623億元。美國總統川普再度入主白宮，但政策不確定似乎在就任前已提前反應。就任後，市場可能風平浪靜一段期間，等待第1季產業淡季結束。

保瑞Q1獲利補

保瑞集團與泰福生技正式策略結盟後，保瑞藥業（6472）因處分子公司保瑞生技，今年首季獲利吞下大補丸，根據該公司昨（21）...

明安出貨熱到3月

高爾夫球具代工大廠明安（8938）接單傳捷報，該公司表示，在客戶群新品訂單加持下，出貨旺季確定延續到3月；排除春節假期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。