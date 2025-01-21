中裕愛滋新藥臨床 邁步
中裕（4147）昨（21）日公告，該公司長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗結果，已獲CROI 2025研討會選為最新研究發表報告。CROI 2025研討會將在2025年3月9日至12日於美國舊金山舉行。
中裕新藥表示，長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗結果摘要，已被2025年逆轉錄病毒及伺機性感染研討年會（CROI）選為最新研究摘要，並將以海報論文方式發表。
中裕新藥執行長張金明表示，長效型單株抗體療法對愛滋患者具有深遠意義。不僅能大幅降低用藥頻率，減輕患者每日用藥的壓力，並克服治療依從性不足的挑戰，還相較於傳統抗病毒療法（ART）展現出多重優勢。中裕計劃在會議期間與HIV/AIDS和傳染病領域的關鍵意見領袖（KOL）會面，分享並討論這項卓越的2a期臨床研究結果，以強化這項TMB-365/380雙抗組合藥物在愛滋維持療法的發展地位，並且提升其市場價值，為後續的國際授權鋪路。
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