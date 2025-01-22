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耀登揪伴 搶無人機商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
耀登董事長張玉斌（聯合報系資料照）
耀登董事長張玉斌（聯合報系資料照）

射頻元件暨天線廠耀登（3138）昨（21）日宣布，與丹麥創新無人機測試技術公司QuadSAT簽署合作協議，成為該公司在台灣、越南及菲律賓的唯一服務合作夥伴，搶攻衛星通訊商機。

據悉，耀登透過此次合作，將正式推出QuadSAT的無人機RF量測與衛星模擬服務，為區域內衛星通信產業提供高效、精準的測試方案，協助企業應對技術挑戰，推動產業升級。

耀登指出，QuadSAT的無人機測試技術結合射頻有效載荷、自動化測試軟體與最先進的無人機系統，能在現場執行天線輻射測試、校準及軌道模擬等任務，有效降低傳統測試設備的成本，並且更省時。

換句話說，耀登提供的這項創新服務可特別針對衛星通信、國防通信及地面站設置等應用場景設計，具備高度靈活性與精準性，滿足區域內快速增長的衛星通信需求。

耀登透露，QuadSAT的應用上可載入客製化波型、自動生成TLE路徑模擬衛星傳送訊號，提供天線設置時鎖定及定位功能規劃，並能結合多台無人機，模擬星座上衛星群，用以測試衛星Handover時天線追蹤性能， QuadSAT無人機射頻（RF）量測應用是該領域新的技術，耀登極具前性瞻性的領域布局，將帶領相關產業應用技術變革。

QuadSAT無人機RF量測整體應用服務將於2025年起，陸續在台灣及越南及菲律賓市場推出，耀登提供從技術諮詢、現場測試到結果分析的一站式服務，協助企業快速完成測試流程，提升產業效率與競爭力，將推動區域內衛星通信鏈全面性產業升級。

無人機 耀登 菲律賓

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