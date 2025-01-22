力成去年每股賺9.09元

封測大廠力成（6239）昨（21）日召開法說會，公布去年每股純益9.09元，公司預期本季記憶體市況持續修正，第2季可望復甦，董事長蔡篤恭強調，持續增加AI相關與高頻寬記憶體（HBM）封測技術及訂單量，今年營運可望倒吃甘蔗。

力成去年第4季受記憶體需求減緩影響，單季獲利15.24億元，季減10.4%，年減61.6%；毛利率18.3%，季減3.1個百分點，年減2.2個百分點；每股純益2.04元，下探近一年半來低點。

力成2024年毛利率19.1%，年增1.2個百分點；營益率12.8%，年增1.2個百分點；稅後純益67.89億元，年減15.2%，每股純益9.09元，若扣除前年有處分利益的影響數，2024年獲利仍為成長。

力成法說會重點

力成執行長謝永達認為，本季為景氣循環低點，DRAM、儲存型快閃記憶體封測需求同步下滑，估第2季起將逐步復甦。隨著AI功能逐漸滲透到AI PC和AI手機，看好今年將有換機潮，有助推升DRAM需求。

固態硬碟（SSD）方面，力成預期第2季起隨著AI伺服器、資料中心等需求攀升，固態硬碟市場將可恢復成長，今年下半年行動記憶體封測也可明顯挹注營運。

邏輯晶片封測方面，謝永達說，力成將開發邏輯封測業務，電源模組產品線業績可望自第1季開始起飛，同時推進2.5D IC、3D IC等先進封測。

蔡篤恭則說，力成第2季持續增加AI產品比重，也積極開發更高階高頻寬記憶體封測技術，目前力成HBM2／2E封測技術已到位，客戶希望進入更高階的HBM3／3E甚至以上規格，力成正積極投入研發，相關熱壓鍵合設備已進駐，並採購與韓系大廠相同的Fluxless（無助焊劑）TCB設備，技術逐步向國際大廠靠攏。此外，力成也積極布建先進封裝布建CoW端產能。

蔡篤恭強調，力成是業界少數用矽穿孔技術做CMOS影像感測器，整體封裝效能比原先打線優異，良率也較高，目前已經完成客戶驗證，客戶主要應用為安防監控與汽車。

談到股利政策，蔡篤恭指出，力成2023年每股純益10.72元，配發每股現金股利7元；2024年每股純益9.09元，股利配發政策拚與2023年盈餘分配相當。