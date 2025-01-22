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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

保瑞Q1獲利補

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
保瑞董事長盛保熙。圖／聯合報系資料照片
保瑞董事長盛保熙。圖／聯合報系資料照片

保瑞集團與泰福生技正式策略結盟後，保瑞藥業（6472）因處分子公司保瑞生技，今年首季獲利吞下大補丸，根據該公司昨（21）日公告，此合併案預期將為保瑞帶來近2.5個資本額的業外利益。

保瑞昨日公告，子公司保瑞生技自20日起正式併入泰福生技後，依照當日泰福生技收盤價、保瑞藥業截至2024年底持有保瑞生技股權的自結淨值計算，保瑞藥業將可獲得處分利益25.72億元，這筆處分利益有望在今年首季貢獻每股純益（EPS）達24.9元。

不過，由於泰福生技目前財報仍然虧損，光是去年前三季每股淨損已達7.25元，保瑞藥業今年起也需概括泰福30%虧損額度。法人分析，隨著保瑞集團與泰福生技結盟，將致力改善泰福虧損，再加上保瑞藥業去年單季本業都能賺7、8元來推估，保瑞藥業今年首季就有機會賺逾三股本。

保瑞藥業公告，公司為與泰福生技進行策略聯盟，加速雙方在生物製劑CDMO（委託開發暨製造服務）業務的共同目標公司，保瑞藥業已將子公司保瑞生技與泰福生技進行合併，藉此快速取得美國本土之大分子量產廠區。

經雙方股東臨時會通過及相關主管機關核准後，保瑞生技已於合併基準日1月20日同時取得泰福生技增資發行新股、並處分持有保瑞生技98.14%之全數股權，保瑞藥業也自合併基準日起喪失對保瑞生技控制力。

保瑞藥業表示，該公司與泰福生技透過換股方式，將原本全資子公司保瑞生技併給泰福生技，保瑞藥業並取得泰福生技30%股權，依泰福生技20日收盤價68.5元計算，保瑞藥業將可獲得處分利益25.72億元，實際金額仍需依會計師查核後認定。保瑞藥業透露，這筆處分利益有望在今年第1季貢獻EPS達24.9元，列為保瑞藥業一次性業外貢獻。

保瑞 生技股

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