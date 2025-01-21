BBU概念股AES近期股價大漲 公告去年12月EPS達2.84元

電池模組股王AES-KY（6781）因近期股價大漲，達公布注意交易資訊標準，故21日公布去年12月簡易財務數字，本期淨利為2.43億元、年增53.44%，單月每股純益（EPS）達2.84元。

AES 21日公布去年12月營收為11.87億元、年增38.68%，稅前淨利3.08億元、年增60.37%。AES 20日帶領台股電池模組族群衝鋒，股價直攻漲停板，21日收在1240元，上漲15元、漲幅1.22%。

展望後市，AES總經理宋維哲先前指出，「二輪車市場已來到U型反轉右側，只是反彈幅度多大多快的差別」。好消息是，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，可以預期2025年拉貨動能將優於去年。

針對BBU業務，宋維哲指出，2025年伺服器BBU需求已定、非常樂觀，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較2024年成長。因此，預估AES BBU業務今年將去比年進一步成長。