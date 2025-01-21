聯電法說會／2025年半導體市場有望成長 AI伺服器需求強勁

晶圓代工廠聯電（2303）21日舉行法說會，展望2025年，共同總經理王石表示，半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，以及智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。

王石指出，為了在快速變化的市場中掌握機會，聯電持續投資於技術創新，並開發領先業界的特殊製程解決方案，以迎接下一波系統升級需求的浪潮，維持公司的競爭優勢。

王石進一步說，在建構技術基礎上，公司積極拓展先進封裝解決方案，使未來AI應用的潛力能充分發揮，此外，聯電的關鍵擴產項目正按計畫進行，位於新加坡的第三期新廠將增強客戶的供應鏈韌性，至於與美國合作夥伴共同開發的12奈米製程平台，也將滿足客戶在22奈米以下製程升級的需求。

王石補充，在2024年第4季，聯電簽署了一項重要的離岸風電購買協議，這是集團迄今為止規模最大的再生能源交易案，這項協議為公司實現2030年使用50%再生能源目標跨出了穩健的一步，引領聯電朝向2050淨零排放和100%使用再生能源的目標邁進。

聯電在永續發展承諾的實踐持續獲得ESG指標性評比的肯定，在2024年12月公布的道瓊永續指數（DJSI）中，聯電很榮幸第17年連續入選，同時在半導體業中獲得了最高等級的評價，成為全球最具永續發展性的企業之一。