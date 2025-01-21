聯電財報／去年第4季獲利85億元 每股純益0.68元
晶圓代工廠聯電（2303）21日公告去年第4季營運成果，單季獲利85億元，季減41%、年減35.6%，降到2020年第3季以來低點，每股純益0.68元，毛利率30.4%、營業利益率19.8%。
聯電先前對2024年第4季的預估為出貨量與上季持平，平均銷售價格（ASP）以美金計也較上季持平，惟受匯率因素影響，毛利率估將續下滑至近30%，產能利用率估約為66%至69%，將較第3季的71%下滑。
共同總經理王石表示，去年第4季業績符合期待，晶圓出貨量及產能利用率略優於預期，而2024年全年營收較前年增加4.4%，反映通訊、消費及電腦需求的穩定成長，其中，22/28奈米產品仍占營收主要貢獻，在2024年增加15%。
王石指出，值得注意的是，客戶對於升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，這些平台在降低功耗及提升性能方面較28奈米具備顯著優勢，以應用於下一代通訊技術和顯示驅動IC。王石強調，聯電22奈米產品的投片正在加速進行，預計從2025年起為公司帶來更高的營收貢獻。
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