聯電去年第4季每股純益0.68元 全年每股純益3.79元

晶圓代工廠聯電今日公布2024年第4季財報，單季合併營收為603.9億元，季減0.2%、年增9.9%；去年第4季利率達到30.4%，符合法說會預期；單季歸屬母公司純益為85億元，每股純益0.68元，為近3年來低點；累計全年每股純益3.79元，低於前年的4.93元，主要受成熟製程競爭轉劇及全球經濟不佳，終端消費產品需求疲弱，產能利用率下滑。

聯電共同總經理王石表示，2024年全年營收較去年增加4.4%，反映通訊、消費及電腦需求的穩定成長。其中，22/28奈米產品仍占營收主要貢獻，在2024年增加15%。值得注意的是，客戶對於升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，這些平台在降低功耗及提升性能方面較28奈米具備顯著優勢，以應用於下一代通訊技術和顯示驅動IC。聯電22奈米產品的投片正在加速進行，預計從2025年起為公司帶來更高的營收貢獻。

王石指出，展望2025年，半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，以及智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。在建構技術基礎上，聯電也積極拓展先進封裝解決方案，使未來AI應用的潛力能充分發揮。此外，公司的關鍵擴產項目正按計畫進行，位於新加坡的第三期新廠將增強客戶的供應鏈韌性；與美國合作夥伴共同開發的12奈米製程平台，也將滿足客戶在22奈米以下製程升級的需求。

王石進一步提到，在2024年第4季，公司簽署了一項重要的離岸風電購買協議，這是聯電迄今為止規模最大的再生能源交易案。這項協議為公司實現2030年使用50%再生能源目標跨出一步，引領聯電朝向2050淨零排放和100%使用再生能源的目標邁進。