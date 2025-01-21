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AES-KY自結去年12月淨利2.43億元 年增53%

中央社／ 台北21日電

電池模組AES-KY今天公告去年12月自結淨利新台幣2.43億元，年增53.44%，單月每股純益2.84元。

AES-KY去年12月營收11.87億元，年增38.68%，也比11月再增加12.9%，創下2022年10月以來近26個月新高。

AES-KY前2年受到電動自行車市場清理庫存，LEV（輕型電動車）電池模組出貨跟著受影響，營運陷入低潮。不過AES-KY總經理宋維哲在去年底的法說會中預告，LEV最壞時間已過，加上AI伺服器帶動新的BBU需求，審慎樂觀看待2025年營運。

輝達（NVIDIA）為降低AI伺服器斷電風險，接下來的GB300伺服器擬將電池備援電力模組（BBU）列為標配，炒熱相關題材，AES-KY股價從去年11月初的500元附近一路飆破千元大關，今天收盤股價上漲15元，收在1240元。

AES-KY 電池模組

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