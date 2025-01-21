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聯電財報／去年第4季毛利率30.4%、營益率19.8% EPS 0.68元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）21日公布2024年第4季營運報告，合併營收為603.9億元，較上季604.9億元減少0.2%，年增9.9%；毛利率30.4%，營業利益率19.8%，歸屬母公司淨利為85億元，每股純益0.68元。

聯電共同總經理王石表示，「第4季業績符合期待，晶圓出貨量及產能利用率略優於預期。2024年全年營收較去年增加4.4%，反映通訊、消費及電腦需求的穩定成長。其中，22/28奈米產品仍占營收主要貢獻，在2024年增加15%。值得注意的是，客戶對於升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，這些平台在降低功耗及提升性能方面較28奈米具備顯著優勢，以應用於下一代通訊技術和顯示驅動IC。聯電22奈米產品的投片正在加速進行，預計從2025年起為公司帶來更高的營收貢獻」。

王石指出，「展望2025年，半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，及智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。為在快速變化的市場中掌握機會，聯電持續投資於技術創新，並開發領先業界的特殊製程解決方案，以迎接下一波系統升級需求的浪潮，維持競爭優勢。在建構技術基礎上，聯電積極拓展先進封裝解決方案，使未來AI應用的潛力能充分發揮。此外，公司的關鍵擴產項目正按計畫進行，位於新加坡的第三期新廠將增強客戶的供應鏈韌性；與美國合作夥伴共同開發的12奈米製程平台，也將滿足客戶在22奈米以下製程升級的需求」。

王石共同總經理提到：「在2024年第4季，我們簽署了一項重要的離岸風電購買協議，這是聯電迄今為止規模最大的再生能源交易案。這項協議為公司實現2030年使用50%再生能源目標跨出了穩健的一步，引領我們朝向2050淨零排放和100%使用再生能源的目標邁進。聯電在永續發展承諾的實踐持續獲得ESG指標性評比的肯定，在2024年12月公佈的道瓊永續指數(DJSI)中，聯電很榮幸第17年連續入選，同時在半導體業中獲得了最高等級的評價，成為全球最具永續發展性的企業之一。」

奈米 聯電

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