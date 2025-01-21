力成去年獲利減15%每股賺9.09元 AI占比8%

半導體封測廠力成今天下午公布2024年稅後獲利新台幣67.89億元，年減15.2%，每股稅後純益9.09元。力成指出，去年第4季人工智慧（AI）業績占比維持8%。

力成下午公布去年第4季財報，單季合併營收170.97億元，季減6.6%，較2023年同期減少10.2%，是2023年第2季以來低點；去年第4季合併毛利率18.3%，季減3.1個百分點，比2023年同期減少2.2個百分點。

力成去年第4季合併營業利益19.94億元，營益率11.7%，季減3.5個百分點，年減1.9個百分點；力成去年第4季稅後獲利15.24億元，季減10.4%，比2023年同期大減61.6%，去年第4季每股基本純益2.04元，低於去年第3季的2.28元和2023年同期的5.31元。

力成指出，去年下半年標準型記憶體客戶需求保守，去年第4季行動記憶體季營收增加、年營收持平；車用記憶體季營收持平、年營收成長；NAND型記憶體客戶需求減緩，呈現季減、年增個位數百分比。力成去年第4季邏輯晶片營收與第3季持平，年增個位數百分比。

力成受惠邏輯晶片出貨增加，2024年合併營收733.15億元，年增4.08%；因控制成本得宜，去年合併毛利率19.1%，年增1.2個百分點；合併營業利益93.82億元，營益率12.8%，年增1.2個百分點。

力成2024年稅後獲利67.89億元，年減15.2%，每股稅後純益9.09元，低於2023年的10.72元。

從應用比重來看，力成指出，去年第4季人工智慧AI相關業績占比約8%，車用占比升至14%，通訊占比約24%，運算約25%，消費電子占比約27%，工業應用占比約2%。

力成轉投資超豐2024年合併營收152.13億元，年增12.11%，是歷年第3高；合併毛利率22.1%，年增1.2個百分點；合併營業利益27.31億元，營益率18%，年增1.2個百分點。

超豐2024年稅後獲利24.96億元，年成長25%，每股稅後純益4.39元，優於2023年的3.51元。