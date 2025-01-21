封關前搶進超級電容 立隆電、凱美齊漲但這檔竟飆漲停

台股封關倒數，AI趨勢持續看好下，資金搶進矽光子、BBU、超級電容等族群，成為近期盤面上的多頭指標，21日超級電容由立隆電（2472）、凱美（2375）領軍，立隆電衝上百元，一度拉升至104.5元， 逼近漲停105元， 創下歷水新高價， 盤中上漲逾8%，集團股立敦（6175）更是衝上漲停41.1元。

台股21日震盪，盤面上的多頭指標以近期的熱門題材股居多，矽光子股由華星光（4979）領軍，股價開高走高衝上漲停220.5元鎖死，創下天價；聯鈞（3450）也是爆量上漲，同樣寫下歷史新高價， 另外，眾達-KY（4977）、波若威（3163）、前鼎（4908）、光聖（6442）、聯光通（4903）等股也是大漲攻勢。

美系外資在先前的一份報告中表示，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動相關概念股成為市場焦點，推升股價表現；另外，超級電容也搭上BBU題材，市場認為BBU將推升電容的需求。

BBU由興能高（6558）維持漲勢，早盤開高，朝60元關卡叩關，盤中成交量居個股第二大， 僅次於宏達電（2498）， 股價上漲逾2%，AES-KY（6781）則是開低走高，盤中翻紅，一度拉升至1,260元， 盤中漲幅逾1%。

BBU題材熱，漲勢擴張到被動元件 ，尤其是電容廠，成為市場資金追捧標的，21日由立隆電領軍上漲，早盤以98元開高，一度拉升至104.5元，創下歷史新高，盤中漲幅逾8%；凱美也同步大漲， 盤中漲幅逾7%；另外， 立隆電集團股立敦則是開高走高，盤中衝上漲停41.1元。

法人認為，矽光子、BBU、超級電容等挾著題材熱度，封關前持續吸引資金搶進，都是可以留意的族群，在超級電容中可以關注立隆電、凱美及日電貿（3090）。