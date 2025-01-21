封關倒數第2天 華星光飆漲停創天價 聯鈞同步創高
台股封關倒數，矽光子族群成為盤面上的焦點，華星光（4979）開高走高衝上漲停220.5元鎖死，創下天價，盤中成交量逾3.6萬張， 成交值居盤中第三高，聯鈞（3450）也是爆量上漲，同樣寫下歷史新高價， 眾達-KY（4977）、波若威（3163）、前鼎（4908）、光聖（6442）、聯光通（4903）等股也是大漲攻勢，法人認為， 矽光子挾著AI趨勢商機，是值得留意的族群。
輝達執行長黃仁勳點名「未來將是AI代理時代」，在使用者依賴的程度增加下，拉升AI算力需求，光通訊將是AI算力順利推進的重要關鍵，市場看好台廠眾達-KY、華星光、光聖、上詮（3363）等營運將可受惠。
華星光今年持續聚焦AI與資料中心、共同封裝光學（CPO）、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，今年需求將明顯成長，連續光波雷射產品需求大增。
華星光隨著終端客戶去年下半年打入更多雲端服務供應商（CSP）供應鏈，既有客戶訂單持續成長，拉升市場滲透率，CSP客戶將從一家增至二、三家，加上美國盯上中國大陸光通訊產業，今年可望迎來轉單。
華星光21日以203.5元開高後走高，盤中衝上漲停220.5元鎖死， 寫下歷史新高價，盤中成交量逾3.6萬張， 成交值居第三，僅次於台積電（2330）及聯鈞；華星光衝上天價，帶動矽光子股的表現。
聯鈞以325元開高後一度拉升至339.5元， 同樣創下歷史新高價， 盤中成交值居第二， 僅次於台積電，漲幅2.62%；眾達-KY盤中漲幅逾6%，前鼎盤中上漲逾5%，波若威及光聖盤中上漲逾4%，聯光通盤中也上漲逾6%。
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