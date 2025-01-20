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永續期 擇機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

農曆年前市場資金結帳壓力與川普不確定性，市場對台股後市看法多空不一，投資人若想藉此機會進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」布局。

台積電法說後，市場喜迎封關行情。儘管「美國分三級管制AI晶片出口」及「16奈米、7奈米輸陸禁令」等眾多潛在利空，但台積電仍老神在在，澄清CoWoS沒有下修，且以今年營收成長24~26%、全年資本支出提高至380~400億美元等樂觀展望數據，打破市場下修擔憂。

市場屏息等待川普就職演說，由於還未上任前，就已經透過自家社交媒體平台放話，包括關稅威脅加、墨兩國處理邊境問題、出手收購格陵蘭、拉高韓國對美軍事軍費，都讓各國領受川普2.0威力。

由於台積電在美科技股財報前率先給了強心針，預期美股七巨人的財報表現應該不差。另外，需留意本周日本央行利率決議，及月底的美聯儲利率決議，市場普遍討論日央或有機會升息，而美元漲多之際，市場也開始討論川普是否會透過談判，迫使他國貨幣兌美元升值。

「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 川普 期貨交易

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