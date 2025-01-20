野獸國登興櫃 每股30元

文創股「野獸國」（6995）昨（20）日召開興櫃前法說會，今（21）日將每股30元登錄興櫃。董事長楊詠喨指出，IP商品已經完整融入所有人的生活，公司策略朝向海外並進，下一步打世界盃。

野獸國2024年營收13.41億元，年增26.28%，創下歷史新高；自結去年前11月稅後純益1554萬元，每股純益0.97元，較2023年虧轉盈。楊詠喨指出，因應製造業的全球變遷，野獸國去年開發泰國產線並取得合作，讓原先的製造基地部署更加符合全球市場需求，也透過不斷推陳出新的產品設計和製造生產，讓公司持續邁向獲利階段。

野獸國成立於2010年，主要營業項目包含IP授權收藏玩具、文具、禮品等周邊商品製造及銷售，並以自有品牌行銷世界，合作伙伴包含眾多世界知名IP品牌，野獸國指出，公司原以美系IP為主的產品內容，近期陸續曝光日系及韓系IP，產品種類及風格亦日漸豐富，產品於市場能見度持續上升。

IP代理授權上，野獸國獲國際各大一級影業IP商品製造及銷售的權利，最主要的收藏玩具授權範圍囊括美洲、歐洲、亞太地區等全球性授權，為台灣少數將自製玩具及展覽銷售至海外企業；同時，指導並協助更多臺灣各領域製造產業轉型並跟世界知名IP接軌，讓MIT商品與全球市場的消費者見面。