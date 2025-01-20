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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

東森國際將重返成長

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北報導

東森國際（2614）2024年第4季獲利受惠於處分復興南路兩戶辦公室挹注，獲利2.6億元，加上轉投資包括寵物雲、自然美、新聞雲等事業體轉虧為盈，東森購物則獲利強勁，集團去年全年可望終結兩年虧損，重返成長軌道。

法人估，去年全年每股純益（EPS）將逾1塊錢，今年可望配息，獲利將持續成長。東森國際2024年前三季EPS為0.65元，第4季獲利受惠處分復興南路兩戶辦公室，獲利2.6億元，而新辦公室將搬遷於林口「東森全球營運總部」，也將以出租為主，目標2026年底完工。

倉儲本業方面，東森國際表示，事業將穩定成長，且去年獲利創歷史新高，今年會再樽節費用，並利用智慧穀物倉儲進行掃倉，可望再創新高峰。

東森國際轉投資事業方面，東森寵物雲目前門市有113家，專業醫療合作通路16間，目前主要目標為要小幅獲利，今年可望再拚展店約20家。東森國際表示，過去兩年都在整併階段，今年期望能再秉持汰弱留強的經營方針，目前已逐漸上成長軌道。

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