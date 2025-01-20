世芯 兩檔踩油門
世芯-KY（3661）受惠大型雲端服務提供商（CSP）積極擴大採用AI ASIC，法人看好除來自AI營收貢獻持續快速提升外，進入AI推論世代後，更將進一步加速，是台股ASIC設計服務產業首選投資標的。
法人分析，世芯-KY在客製化AI、網通與車用ASIC後段設計領域具有領先優勢，雖然美系IDM客戶需求，難以支撐2025年營收年增，但2026年營收有機會恢復高成長。
市場傳言，世芯-KY與亞馬遜AWS合作的人工智慧（AI）自研晶片Trainium 3進展穩定，最快將在今年第4季挹注營收，並積極爭取下一代Trainium 4晶片訂單，法人認為將有助於估值提高。
權證發行商建議，可買進價內外15%內，距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。
（凱基證券提供）
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