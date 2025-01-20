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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

僑威 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

僑威（3078）受惠於輝達（NVIDIA）新推出RTX50系列，將帶動整體電競市場環境好轉，刺激電源供應器換機潮，近期已出現投信法人進場買盤。

僑威以個人電腦（PC）電源供應器為主，多為高階電競，電競知名品牌幾乎都是僑威客戶，但去年因新舊顯卡處於交替期，需求相對疲弱，營收出現年減。今年隨電競環境好轉，將推升電源供應器買氣，投顧法人預估，僑威電源供應器產品平均產品售價將隨之提升，獲利能力好轉，預估2024、2025年每股稅後純益（EPS）各可達5.26元、6.93元，給予強力買進評等。

權證發行商表示，投資人如看好川湖投資機會，可挑選價內外15%以內、150天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。

（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

僑威 電源供應器 電競

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