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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

順達 買價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

順達（3211）受惠AI伺服器功率不斷攀升，備援電力組（BBU）體積相對輕巧，空間運用靈活，有望逐步取代傳統的不斷電系統（UPS）。

法人指出，與傳統資料中心的鉛酸電池UPS相比，BBU鋰電池的轉換效能、能量密度、輸出功率較高，尚有壽命長、體積輕巧的優點，為符合資料中心的空間限制與更高效率營運的要求，預計新建置的資料中心採用BBU的比率逐步擴大。

順達非IT業務有望成為今年成長主軸，BBU將持續成長，輕型電動車（LEV）需求也將走出谷底，重返成長。順達2024年每股純益（EPS）17.59元，賺近二個股本。

權證發行商建議，若看好順達後市投資機會，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的認購權證入手。

（群益金鼎證券提供）

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