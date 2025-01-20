順達 買價內外15%
順達（3211）受惠AI伺服器功率不斷攀升，備援電力組（BBU）體積相對輕巧，空間運用靈活，有望逐步取代傳統的不斷電系統（UPS）。
法人指出，與傳統資料中心的鉛酸電池UPS相比，BBU鋰電池的轉換效能、能量密度、輸出功率較高，尚有壽命長、體積輕巧的優點，為符合資料中心的空間限制與更高效率營運的要求，預計新建置的資料中心採用BBU的比率逐步擴大。
順達非IT業務有望成為今年成長主軸，BBU將持續成長，輕型電動車（LEV）需求也將走出谷底，重返成長。順達2024年每股純益（EPS）17.59元，賺近二個股本。
權證發行商建議，若看好順達後市投資機會，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的認購權證入手。
（群益金鼎證券提供）
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