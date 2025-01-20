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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

川湖、創意 四檔強強滾

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股昨（20）日延續上周強勢表現，其中AI股表現亮眼，川湖（2059）、創意（3443）終場收紅，發行券商建議，對於AI股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

川湖去年全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，年報獲利表現受到期待，受到市場青睞。法人表示，GB200世代中，NVIDIA要求具備RVL資格的導軌廠才能供應GB200 DGX、MGX Switch Tray導軌，GB200 MGX Compute Tray則未設限。川湖早已具備RVL資格，預期將成為GB200導軌最大供應商，2025年川湖GB200導軌市占率將達70%至75%。

法人指出，儘管國內大廠GB200組裝進度落後，去年第4季僅出貨四台，今年元月組裝台數恐低於20台，因此B系列晶片HGX架構將是今年首季出貨主流，而伺服器使用的導軌組數雖不如GB200量大，但HGX架構導軌基本都由川湖獨家供應，整體單價及產值相當可觀，而近期電源機箱擴大導軌設計需求，進一步擴大川湖的AI伺服器產值貢獻。

創意的兩家CSP客戶擁有ARM架構的CPU、ASIC以及HBM 4等專案機會，另原訂於去年第4季Tape out的AI專案有望遞延至今年第1季貢獻營收，法人表示，高階需求長期展望仍佳。

創意日前宣布，3奈米HBM3E控制器與實體層IP已獲得雲端服務供應商（CSP）及多家高效運算（HPC）解決方案業者採用，公司也積極與美光等合作，為下一代AI ASIC晶片開發HBM4 IP。法人指出，創意大部分客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，創意營收和毛利率也較同業穩定。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、120天期以上的商品介入。

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