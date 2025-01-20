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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

辛耘、弘塑 挑價內外10%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
辛耘董事長謝宏亮。聯合報系資料照
辛耘董事長謝宏亮。聯合報系資料照

台積電上周法人說明會釋出未來營運正面訊息，包括預估2025年資本支出380~420億美元，超出市場預期，法人看好弘塑（3131）、辛耘（3583）等台積電設備供應鏈跟著起飛。

半導體設備股大多在2024年上半年股價大幅飆漲，下半年隨股價已處於高位階而出現修正。不過，根據法人對半導體供應鏈訪查，弘塑等先進封裝供應鏈基本面均未改變，市場擔憂先進封裝擴產的年增高峰已過，確實2023年CoWoS產能低基期造就2024年的高擴產年增率，但2025至2026年台積電CoWoS擴產的年增率仍有114%與80%之多，仍處高檔，對於半導體設備仍有成長利多。

除弘塑外，辛耘也被法人點名看好。美系外資券商近期發出的報告除看多晶片股後市外，在晶圓製造設備、測試與材料供應商中，也提到看好辛耘。辛耘2024年全年營收96.88億元，繳出年增四成佳績，站上歷史新高；國內法人預期，該公司今年有望首度挑戰年度營收突破百億元大關。

權證發行商表示，投資人如看好弘塑、辛耘等相關個股投資機會，可挑選價內外10%以內、150天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。

台積電 辛耘

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